Amerykańskie dowództwo na stałe w Polsce

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział w Madrycie, że w Polsce będzie na stałe dowództwo piątego korpusu amerykańskiej armii.

Joe Biden mówił o tym przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, na którym mają zapaść decyzje o wzmocnieniu sił NATO na wschodzie.- W Polsce utworzymy stałe dowództwo 5. i stworzymy zdolności do reakcji na całej flance wschodniej - powiedział Biden.Chodzi o dowództwo w Poznaniu, które zostało stworzone dwa lat temu. Jego charakter nie był do tej pory określony. Stałe dowództwo prawdopodobnie będzie się też wiązać ze zwiększeniem amerykańskiego personelu w Polsce. Prezydent USA, przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu w Madrycie podkreślił zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony każdego kawałka terytorium NATO.Nowa koncepcja strategiczna NATO, pomoc Ukrainie i zwiększenie liczebności wojsk Sojuszu na wschodniej flance - to tematy drugiego dnia szczytu. Obradujący w Madrycie liderzy mają się połączyć z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.