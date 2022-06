Eksperci branży morskiej chwalą strategiczne inwestycje na Pomorzu Zachodnim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tak dużych inwestycji w branżę morską nie było od lat - mówił podczas otwarcia Kongresu Morskiego w Szczecinie wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Kongres odbywa się po raz dziewiąty. Biorą w nim udział przedstawiciele armatorów, portów, firm związanych z branżą i stoczni.



- W kontekście zachodniego wybrzeża czy pozostałych portów, takich inwestycji jeszcze w historii nie było. Sztandarowe, które były wyczekiwane. Z jednej strony pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra, które jest zakończone, a teraz jest przede wszystkim modernizacja nabrzeży. Kluczowa rzecz dla zwiększenia przeładunków. No i oczywiście wschodnie wybrzeże, a więc kanał przez Mierzeję Wiślaną - mówił Gróbarczyk.



Bardzo dużo inwestycji w gospodarce morskiej już zostało ukończonych - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Jeżeli porównamy stan dzisiejszy, do tego co było przed 2015 rokiem, a więc mówiąc wprost, kiedy stery tego wielkiego statku zwanego Polska Polacy przekazali Prawu i Sprawiedliwości, to jesteśmy w nieporównywalnie lepszej sytuacji. Pogłębienie toru wodnego, przekop Mierzei Wiślanej, próba odbudowy przemysłu stoczniowego, to wszystko dokonuje się w tych ostatnich latach - mówił Bogucki.



Kongres Morski jest też miejscem, gdzie wypracowywane są pomysły na nowe inwestycje - mówił Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.



- Kongres Morski ma znaczenie nie tylko dla zachodniopomorskiego, ale i dla całej Polski. Ponieważ to tutaj, od kilku ładnych lat, realizowane są jedne z najważniejszych inwestycji. Choćby kiedy wspomnimy od 12,5 m czy gazoporcie. Natomiast dla samego Pomorza Zachodniego to jest możliwość przypomnienia tego, jak ważna jest branża morska dla naszego województwa. O czym w chwilę temu, w poprzednich latach, trochę zapomnieliśmy - mówił Smoliński.



W czwartek, podczas kolejnego dnia obrad, naukowcy i ludzie z branży będą rozmawiać m.in. o autonomicznych statkach czy nowych paliwach napędzających jednostki.