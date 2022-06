Od piątku Plac Rodła znowu przejezdny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Plac Rodła w Szczecinie od jutra zostanie już w pełni udostępniony kierowcom.

Tym samym zniknie - obowiązujący od wielu tygodni - zakaz przejazdu aleją Wyzwolenia od placu Żołnierza Polskiego w kierunku Niebuszewa.



- Jedno skrzyżowanie zostanie udrożnione, ale inne częściowo zamknięte - mówi Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie. - Wykonawca wejdzie w kolejny etap prac, jedno ze skrzyżowań udostępnił, ale będzie musiał zamknąć kolejne, w związku z czym nie będzie można przejechać przez skrzyżowanie ulicy Wyzwolenia, Malczewskiego i Rayskiego. Tam też będzie wyłączona sygnalizacja świetlna.



Zmiany od piątku obejmą także plac Żołnierza Polskiego. Pokonanie tej części Szczecina ma być dużo łatwiejsze - dodaje Hanna Pieczyńska.



- Te utrudnienia, które były do tej pory, na przykład zawężenie pasów czy niedostępność przejazdu przez niektóre z nich, będą już wyeliminowane, a tam, gdzie będziemy mogli jechać prosto, albo skręcić w prawo lub lewo, to będą już docelowe rozwiązania, czyli to będzie już ta organizacja ruchu, która zostanie po zakończeniu całej inwestycji - tłumaczy Pieczyńska.



Od jutra na placu Rodła zmieni się także układ przystanków końcowych dla autobusów szczecińskiej komunikacji miejskiej.