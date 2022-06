Jurek: Instytut "nie ma ochoty" na remont historycznej stoczniowej świetlicy [ZDJĘCIA]

Z wielkim rozczarowaniem muszę stwierdzić, że przez kolejny rok nic w sprawie historycznej świetlicy w Stoczni Szczecińskiej nie zostało zrobione - mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

W styczniu ubiegłego roku doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Szczecin, „Solidarnością" i Ministerstwem Kultury. Świetlica należąca do miasta miała zostać przekazana Instytutowi Dziedzictwa Solidarności z Gdańska, a ministerstwo miało przekazać 70 mln zł na jej remont - mówi Mieczysław Jurek.- Do dziś nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, gdzie utknęły dokumenty. Instytut Dziedzictwa Solidarności zarządzany jest w całości przez stronę gdańską i widać, że tam nie ma ochoty, kompetencji i takiej sympatii, żeby te sprawy posuwały się do przodu - mówi przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.Dlatego Mieczysław Jurek zwrócił się do wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego o to, aby zgodził się na utworzenie szczecińskiej instytucji, która przejmie niszczejącą świetlicę i stworzy w niej Szczecińskie Centrum "Solidarności".- Oczekujemy zgody na to, żebyśmy utworzyli nową instytucję, w której my jako szczecinianie będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje ze świetlicą. Przekazanie tego budżetu, o którym pan premier mówił, czyli o 70 mln zł, na rzecz nowej instytucji, którą utworzymy. Wtedy wyremontujemy tę stoczniową świetlicę - mówi Jurek.Świetlica stoczniowa to miejsce, gdzie w sierpniu 1980 roku podpisano - wcześniej niż w Gdańsku - porozumienia, na mocy których powstała NSZZ "Solidarność". W Gdańsku wybudowano Europejskie Centrum Solidarności, a w Szczecinie od dziesięcioleci świetlica stoczniowa stoi w ruinie.