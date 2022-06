Ważna informacja dla właścicieli domów i zarządców budynków. 30 czerwca, czyli dzisiaj, mija termin na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Za niezłożenie deklaracji może grozić nawet 5 tysięcy złotych grzywny. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła, które działały przed 1 lipca 2021 r.Jeśli dom ma nowe źródło ciepła, zainstalowane po 1 lipca 2021 r., to zgłoszenia trzeba dokonać, na bieżąco w ciągu 14 dni.Za niezłożenie w terminie deklaracji właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5 tys. zł.Deklarację można wypełnić na stronie ceeb.gov.pl . lub przez profil zaufany.