Kolejne problemy szczecińskiej Arkonki

Na szczecińskim kąpielisku Arkonka trwa uzdatnianie wody, która w czwartek ma zostać przebadana. Nie zrobi tego jednak szczeciński Sanepid.

Badanie wykona laboratorium wybrane przez miasto - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.- Tutaj zawsze działamy w porozumieniu, wszystkie badania wody są konsultowane z inspekcja sanitarną. Każdy organizator to robi, więc czekamy na wyniki badań wody od niego. Jeżeli będą prawidłowe, to Arkonka zostanie udostępniona - mówi Kapłan.Kąpielisko zostało zamknięte we wtorek, z powodu wykrycia w wodzie groźnej bakterii. Pałeczka ropy błękitnej dostosowuje się do każdych warunków i walka z nią nie jest łatwa. Choroby, które może wywołać, to m.in. problemy skórne, choroby uszu, oczu czy układu oddechowego i krwionośnego.