Rekolekcje na dwóch kółkach. Jeszcze można się zapisać

Ekstremalny wysiłek czy okazja do poznania nowych ludzi - motywy bywają różne, ale wszyscy są zgodni, że to idealny sposób na wakacje lub urlop.

Trwają zapisy na Szczecińską Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę. Internetowo można to zrobić do 7 lipca, potem już tylko osobiście. Szczegóły na szczecinska-rowerowa.pl . 11 lipca pielgrzymi wyruszą ze Szczecina. Dwa dni wcześniej ze Świnoujścia. Na liczniku przekroczą 600 kilometrów.Jak modlić się, jadąc na rowerze? - Ta monotonna jazda, powtarzanie tych samych ruchów nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład podczas jazdy - w swoim sercu i w myślach - modlić się - tłumaczy Sebastian Świłpa, kierownik Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę i dodaje, że codziennie są stałe punkty.- Modlitwa poranna, później jest śniadanko i jazda na rowerze - albo rano, albo wieczorem. Eucharystia i różaniec na postojach, a dzień kończymy Apelem Jasnogórskim - dodaje Świłpa.Pęcherzy na stopach nie ma, ale dolna, tylna część ciała może zaboleć po 90 kilometrach na siodełku w ciągu dnia.Dlaczego jednak warto? O tym już opowiadają sami uczestnicy: - Jest to moment, w którym nasza modlitwa jest dużo bardziej wartościowa, razem z naszymi intencjami niesiemy również nasz wysiłek fizyczny. - Można usiąść i w skupieniu pomyśleć, zastanowić się nad swoimi intencjami. - Jest wiele osób, które się poznały, a teraz tworzą wspaniałe, szczęśliwe rodziny.Zapisy trwają.