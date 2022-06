W piątek rusza nabór wniosków na wyprawkę szkolną

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od piątku będzie można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start", czyli 300 złotych na wyprawkę szkolną.

Dofinansowanie, od ubiegłego roku szkolnego, przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Zachodniopomorskiem były to prawie 54 mln złotych.



Rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.



Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.



O świadczenie na nowy okres będzie można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Wniosek o "Dobry Start" jest tylko elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.