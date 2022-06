Rusza polowanie na specjalistów z branży IT [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nowa firma z branży IT otwiera się w Szczecinie i rozpoczyna polowanie na pracowników. Sii zamierza zatrudnić 150 programistów.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że są w stanie znaleźć tylu specjalistów, zapowiadają, że będą o nich walczyć - kuszą wysokimi pensjami i - przyjazną atmosferą.



Przedstawicielka spółki - Agnieszka Haracz wyjaśnia, że rekrutacja zacznie się już na uczelniach.



- W Szczecinie jest około 2,5 tysiąca ludzi z branży IT inżynieryjnej, niestety nie wszyscy wolni. Rynek jest jaki jest, oczywiście będziemy zachęcać ludzi, żeby dołączyli się do naszej firmy. Będziemy współpracować z uczelniami. Staramy się, aby nasze biura były na jak najwyższym poziomie i ludziom się tam dobrze pracowało. Atmosfera i zabawa - to jest dla nas ważne - tłumaczy Haracz.



Sii zatrudnia siedem tysięcy osób w kilkunastu oddziałach w Polsce. Tworzy oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej, bankowości czy mediów.