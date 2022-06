To już prawdziwa fala pozwów. Banki regularnie przegrywają sądowe batalie z frankowiczami - mówi szczeciński adwokat.

Igor Frydrykiewicz na koncie ma już kilkadziesiąt takich spraw. Jak wyjaśnia, sądy często unieważniają umowy, a według wyroków to banki muszą zwracać pieniądze swoim klientom.- Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji w której nie tylko okazuje się, że kredytobiorca nie jest już winien np. pół miliona złotych, ale jeszcze bank musi mu zwrócić kilkadziesiąt tysięcy, które wcześniej do tego banku odprowadził w ramach płacenia kredytu - mówi Frydrykiewicz.