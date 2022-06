Znany komik obśmiał szczecińskich urzędników. Poszło o drzewa na Placu Rodła

"Drzewa dostały nóg i uciekły, to smutny widok" - tak znany komik komentuje działania szczecińskich urzędników i proponuje, jak Plac Rodła w Szczecinie mógłby wyglądać.

Grzegorz Dolniak, szczeciński stand-uper, a także twórca festiwalu Szpak na Facebooku zaprezentował wizualizację tej części miasta.



To po tym, jak miasto pochwaliło się efektami przebudowy. Dziś plac to głównie beton, brak zieleni i drzew. W wersji Dolniaka - skwery i alejki są pełne nasadzeń.



Jak mówi, dopiero uczy się obsługi programów graficznych, ale nie rozumie dlaczego z placu zostały wycięte drzewa, dlatego je dorysował.



- Jakiś czas mnie nie było na Placu Rodła i zobaczyłem na zdjęciu, że niektóre drzewa chyba nóg dostały, bo poszły z Placu Rodła; takie duże, które dawały cień. Stwierdziłem, że w Photoshopie chociaż posadzę jakieś inne w zamian. Kiedyś, jak robiłem kabaret, to wszyscy mnie pytali: skąd pomysł na skecz? To ja się teraz pytam: Skąd pomysł na ten skecz? - pyta Grzegorz Dolniak.



Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przyznaje, że plac nie wygląda dziś atrakcyjnie, ale to dopiero plac budowy.



- Zostało wycięte jedno drzew, ale w zamian zostanie posadzonych siedem nowych - tłumaczy Pieczyńska.



Grzegorz Dolniak odpowiada: - To tylko propaganda i linia obrony. Domyślam się, że te duże drzewa, które tam były, teraz są gdzieś w depozycie, pewnie pod urzędem miasta jest taki hangar i oni tam te drzewa trzymają i później je wsadzą z powrotem. Bo cały czas jest tłumaczone, że gdzie nie wytną jakiś drzew, to potem słyszę tłumaczenia, że będą nasadzenia. Bardzo mi się podoba w ogóle to określenie "nasadzenia", to czekam na te nasadzenia, pewnie przywiozą z powrotem te drzewa. Tak mi się wydaję - mówi Dolniak.



Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie informuje, kiedy przebudowa Placu Rodła się zakończy.