Nowy sposób na kontrolę parkowania w SPP

Fot. Wawrzyniec Szwaja [Radio Szczecin]

Zakończyły się testy urządzenia, które będzie automatycznie kontrolować opłaty w Szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania.

W ostatnich dniach na ulicach Szczecina można było zobaczyć osobowe auto m.in. z kamerami na dachu - nasi słuchacze widzieli je m.in. na Wałach Chrobrego. - Na Wałach samochód do elektronicznej kontroli biletów jeździł prawdopodobnie w południe.



System ma automatycznie sczytywać tablice rejestracyjne i kontrolować czy opłata dla danego auta została wniesiona. - Sprawdzaliśmy w terenie czy urządzenie spełnia nasze wymagania - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik NiOL Wojciech Jachim. - Chodzi o sprawdzenie sprawności kamer. Takim parametrem jest procent odczytanych prawidłowo tablic rejestracyjnych. 75 procent to jest minimum, którego oczekujemy.



Czy urządzenie spełnia wymogi? To się okaże w przyszłym tygodniu, wtedy też będzie podjęta decyzja o zakupie. System ma kosztować ponad 730 tys. złotych.