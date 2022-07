Hazard nad morzem. Policja ostrzega

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Graf. Policja

Nie dajcie się oszukać i nie bierzcie udziału w nielegalnych grach hazardowych - to apel kołobrzeskiej policji do turystów wypoczywających nad morzem.

Chodzi oczywiście o popularną w nadmorskich miejscowościach grę w trzy kubki. To jedno z zagrożeń, które czeka na wypoczywających nad Bałtykiem turystów.



Chociaż policja wciąż walczy z organizatorami takich gier, to nie odstraszają ich kary. Wszystko przez to, że nadal nie brakuje takich, którzy licząc na szybki zysk biorą udział w grze i tracą spore pieniądze.



Podinspektor Krzysztof Rosiak z kołobrzeskiej policji mówi, że mundurowi kolejny raz postawili na profilaktykę i ostrzegają turystów przed zagrożeniem czekającym na nich na nadmorskich deptakach.



- Wcześniej ruszyliśmy z profilaktyką, jeżeli chodzi o hotelarzy, to tutaj staramy się podzielić głównie informacją w formie plakatów. Docieramy i prosimy o to, żeby te plakaty były w widocznych miejscach rozwieszone. Informujemy też tych turystów, którzy się u nas pojawią - wyjaśnia Rosiak.



Policjanci przypominają, że organizatorzy tego typu nielegalnej zabawy nie dają szans na wygranie pieniędzy. Rekordziści potrafią błyskawicznie przegrać po kilka tysięcy złotych.