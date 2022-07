W wakacje zawsze potrzeba jej więcej. Można pomóc i wygrać nagrodę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Oddaj krew i wygraj upominek - wystartowała wakacyjna akcja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Na miejscu m.in. losowania nagród "Krwim kołem" oraz pamiątkowe zdjęcie w "Krwiobudce". Wziąć udział może każdy, kto ukończył 18 lat.



- Od razu, jak skończyłem 18 lat stwierdziłem, że skoro mogę się komuś przydać i nic mnie to nie kosztuje, na koniec czekolada, same pozytywy. Ogólnie można pomóc, a przy okazji jest zwolnienie z pracy na ten czas - tak swoje motywacje przedstawiają krwiodawcy.



- To szczególny okres, bo dawcy wyjeżdżają na urlopy, więc wzrasta zapotrzebowanie na krew i dlatego chcielibyśmy zachęcić do tego, aby w piątki, kiedy jest mało dawców, mieszkanki Szczecina i okolic, też turyści, zdecydowali się i przyszli do nas oddać krew - mówi Justyna Gębka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



W piątek krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie możecie oddać do godz 16. Akcja odbywa się w każdy piątek do 28 sierpnia w siedzibie RCKiK w Szczecinie, ale również w Terenowych Oddziałach m.in. w Szczecinku i Gryfinie.