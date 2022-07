Ważny dzień dla absolwentów uniwerku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy ukończyli naukę otrzymali w piątek absolutorium.

Podczas uroczystości, w auli przy ulicy Krakowskiej, w obecności władz uczelni wręczono Karty Absolutoryjne.



- Momenty były ciężkie, ale było fantastycznie. Na pewno będę to wspominać dobrze. Nowe przyjaźnie będę wspominać najlepiej. To były skrajności, od euforii po permanentny smutek podczas sesji, ale pozwoliło mi się przygotować to na dalszy etap życia - mówią ci, którzy ukończyli studia.



Wśród absolwentów byli Ukraińcy. - Skończyłam tu liceum, a później stwierdziłam, że chce tu kontynuować swoją drogę życiową i poszłam na studia do Szczecina - powiedziała jedna z Ukrainek.



Najlepsi studenci zostali wyróżnieni przez władze rektorskie i dziekańskie.