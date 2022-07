Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Najlepiej wypadł język angielski, najgorzej matematyka. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki egzaminów.

Z języka angielskiego średnia krajowa to 67%, z j. polskiego 60% a z matematyki 57%.

Zachodniopomorscy ósmoklasiści uzyskali wyniki poniżej średniej.



Z języka angielskiego średnia wojewódzka to 65%, z j. polskiego 55% a z matematyki 53%.

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie zachodniopomorskim w sesji głównej przystąpiło nieco ponad 20 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym 321 uczniów - obywateli Ukrainy.