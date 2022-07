Nowe linie autobusowe na Łasztownię [ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwie nowe, wakacyjne linie autobusowe uruchamia od dziś Żegluga Szczecińska. Obie kursować będą z centrum miasta w kierunku Łasztownii.

- Jednak tylko w weekendy - mówi Andrzej Kus z Żeglugi Szczecińskiej. - Testujemy nowe rozwiązanie, zdajemy sobie sprawę z tego, że na Łasztowni jest coraz więcej osób, dlatego chcielibyśmy usprawnić dojazd właśnie w to miejsce. Startujemy z dwoma liniami autobusowymi. Jedna to będzie 198, a druga 199, piątki od godz. 17 - 22, a w soboty 10 - 22, a w niedzielę do godziny 20.



Linia 198 będzie miała swój przystanek końcowy na placu Kościuszki, a linia 199 na placu Rodła.



Autobus jednorazowo zabierze 22 pasażerów. Będzie kursował z częstotliwością 40 minut.