Egzaminy ósmoklasistów. Nasz region poniżej średniej [WIDEO]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ósmoklasiści z Zachodniopomorskiego na dole listy. Na tle kraju najsłabiej wypadli uczniowie z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko - mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Średnie wyników z języka polskiego, angielskiego i matematyki w naszym województwie były niższe niż średnie krajowe.



- Uważam, że tegoroczne testy były bardzo proste - mówi Weronika Kotkowska, tegoroczna ósmoklasistka. - Jestem bardzo zadowolona. Z polskiego poszło mi dosyć dobrze. Myślałam, że pójdzie mi lepiej, ale ogólnie jestem mega zadowolona. Z matematyki i angielskiego jest bardzo zadowolona, bo obstawiałam gorszy wynik z matematyki, a z angielskiego wiedziałam, że będę miała taki wynik.



Nie uważam, żeby wyniki naszego województwa były złe - mówi Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorski Kurator Oświaty. - Wyniki z języka polskiego są podobne, jak w ubiegłym roku. Nasz wynik jest najsłabszy, ale powiem o czymś, co mnie zadowala. Pracowaliśmy wszyscy wspólnie nad wynikiem z egzaminu z matematyki. Wynik jest na tyle dobry, że mogę powiedzieć, że jest skok o 11 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej a jego wyniki wpływają na to, czy uczeń dostanie się do przyszłej szkoły. Połowa wszystkich punktów do zdobycia w procesie rekrutacji to właśnie punkty za egzamin. Druga to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.