Opóźnione pociągi, brak prądu [AKTUALIZACJA]

Przywrócony został ruch pociągów na trasie między Piłą a Stargardem. Usunięto drzewo na torach niedaleko Ulikowa.

Na tory spadło drzewo; ruch odbywał się jednym torem. Pociąg Intercity z Warszawy do Świnoujścia opóźniony jest o ponad 100 minut. A z Suwałk do Świnoujścia o 173 minuty.Tak samo jest na trasie z Piły do Stargardu. Drzewo spadło na tory w Ulikowie. Tam wstrzymany jest ruch.Udało się usunąć awarię między Łobzem a Runowem Pomorskim.Ruch wstrzymany jest przez brak napięcia. Na tym odcinku jeździ autobus zastępczy.