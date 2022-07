Największe gwiazdy w Międzyzdrojach

Aleja Gwiazd i odciski dłoni. Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Spektakle, koncerty, czerwony dywan i błysk fleszy, ale przede wszystkim odciski dłoni znanych i lubianych artystów. To musi oznaczać tylko jedno - Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach.

W tym roku jubileuszowy, bo już 25. A wszędzie gdzie "dzieje się" jest też Radio Szczecin. I tym razem nie będzie inaczej!



W tym roku, z racji jubileuszowej odsłony festiwalu, świętowania będzie co niemiara, bo w czterech weekendowych odsłonach. Ta pierwsza wystartowała wczoraj i potrwa do niedzieli. Dziś będziemy tam i my!



Od godz. 10:00 do 15:00 będziemy nadawać "Aktywną Sobotę" prosto z Międzyzdrojów z okolicy Alei Gwiazd. A tam swoje dłonie odcisną Joanna Trzepiecińska, Katarzyna Maciąg, Przemysław Sadowski, Henryk Talar, Lesław Żurek i Michał Milowicz. - Kochani słuchajcie Radia Szczecin, bo warto, gdyż dowiadujecie się o tym, czego nikt nie wie - zapowiada jedna z gwiazd.



Radio Szczecin będzie relacjonować wszystko, co dzieje się na miejscu. Także zapraszamy was do naszego wakacyjnego studia, gdzie szykujemy dla was letnią strefę relaksu.