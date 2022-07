Arkonka znowu zaprasza!

Po badaniach wody, które przeprowadzono w czwartek, nie wykryto w żadnym z basenów pałeczki ropy błękitnej.

Przypomnijmy, kąpielisko zostało zamknięte we wtorek, z powodu wykrycia w wodzie groźnej bakterii. To drugi taki przypadek od rozpoczęcia sezonu wakacyjnego.Miasto przypomina kąpiącym o przestrzeganiu zasad podstawowej higieny osobistej oraz bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu na terenie Arkonki.Przed wejściem do wody radzi by korzystać z pryszniców, które znajdują się przy każdym wejściu do basenów.