"Inwestujemy w gminy i powiaty." Powiat myśliborski ze wsparciem

53 miliony złotych trafi do powiatu i gmin Myśliborza z rządowego Programy Inwestycji Strategicznych.

Za pieniądze te zostaną wyremontowane lub zbudowane drogi, wodociągi, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody i wyremontowane zabytkowe kamienice - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- To kolejny etap inwestowania w Polskę powiatową, w Polskę gminną. Po prostu w Polskę, bo ona nie kończy się na granicach wielkich miast. Trzeba pamiętać, że zdecydowanie trudniejsza sytuacja jest poza wielkimi miastami, więc te dziesiątki milionów złotych trafiają do zachodniopomorskich gmin i powiatów na Pomorzu Zachodnim - podkreśla Bogucki.Przemysław Klityński, zastępca burmistrza Myśliborza mówi, że odkąd żyje, ulica Młyńska w centrum Myśliborza nigdy nie była remontowana. Remont będzie mógł się rozpocząć, dzięki środkom z rządowego programu.- Teraz będzie remontowana z całą infrastrukturą, czyli z kanalizacją deszczową, siecią sanitarną, wodociągiem, oświetleniem, wszystkie nawierzchnie, czy dojścia dla osób niepełnosprawnych. Naprawdę będzie tutaj ładnie - dodaje Klityński.Gmina Dębno dostała blisko 8 milionów z Programu Inwestycji Strategicznych i ze środków tych zostanie zrewitalizowany teren poprzemysłowy przy ulicy Salezjańskiej - mówi burmistrz tego miasta Grzegorz Kulbicki.- Chcielibyśmy ten teren całkowicie zagospodarować, projekt jest gotowy, całkowicie zmieniamy centrum miasta, przywracamy mu wartość usługową i mieszalniczą. W miejscowym planie zagospodarowania będą i usługi, i mieszkaniówka. Cieszymy się bardzo, bo to potężny projekt - przekonuje Kulbicki.Łącznie, z drugiego rozdania Programu Inwestycji Strategicznych, do zachodniopomorskich gmin trafi ponad 100 milionów złotych.