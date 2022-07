197 projektów złożyli mieszkańcy w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

W tej puli znalazło się 35 projektów okołomiejskich i 162 lokalne.



Liczba ta nie jest ostateczna, trafią do niej jeszcze projekty złożone w formie papierowej i listownie.



Projekty, które przejdą pozytywnie całą procedurę i zostaną zatwierdzane przez zespoły społeczne, trafią na listę do głosowania. Mieszkańcy wybiorą najlepsze z nich jeszcze w tym roku.



Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17,5 miliona złotych.