Arkonka znów otwarta. "Bawimy się świetnie" [ZDJĘCIA]

Arkonka znów otwarta. Po kolejnym badaniu wody w żadnym z basenów nie wykryto pałeczki ropy błękitnej.

Z powodu bakterii kąpielisko było zamknięte już drugi raz w tym sezonie. Do ponownego skażenia doszło w ubiegły wtorek.Szczecińska "Majorka" ponownie otwarta została w sobotę o godz. 10.- Dowiedzieliśmy się, że Arkonka jest znów otwarta, więc przyszliśmy i bawimy się świetnie. - To idealne miejsce, żeby aktywnie spędzić czas z dzieckiem. - Bardzo fajne zjeżdżalnie, woda jest czysta. - Skoro przeprowadzane są testy, wydaje się nam, że wszystko jest bezpieczne - mówili odwiedzający kąpielisko.Bakteria ropy błękitnej nie stanowi większego zagrożenia dla osób zdrowych, ale dla tych z obniżoną odpornością może być szczególnie niebezpieczna. Wywołuje m.in. infekcje skóry i tkanek miękkich, zakażenie ośrodkowego układu nerwowego czy zapalenie zatok.Miasto przed wejściem do wody zachęca do korzystania z pryszniców, które znajdują się przy wejściu do basenów.