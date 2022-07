Konferencja polityków EKR. Głównym tematem ochrona środowiska

Piknik i dyskusja o przyszłości Polski. W Nadleśnictwie Czarnobór koło Szczecinka trwa konferencja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

To cykliczne wydarzenie skupiające działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz zaproszone osoby. Tym razem odbywa się ono pod znakiem rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego w kontekście priorytetów Unii Europejskiej. Głównym wątkiem jest ochrona środowiska.



List do uczestników spotkania skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Odczytał go europoseł Joachim Brudziński:



Ochronę środowiska traktujemy jako jeden z filarów naszego wielkiego dzieła, jakim jest zbudowanie polskiej wersji państwa dobrobytu. Nakłady na cele ekologiczne wzrosły o ponad 40 procent. Uruchomiliśmy w tej sferze takie programy jak "Czyste Powietrze", "Mój prąd", "Zielony transport publiczny", "Moja woda", czy program "Dom z klimatem". Stawiamy na energetykę jądrową, morskie formy wiatrowe, gospodarkę obiegu zamkniętego i dalsze zalesianie kraju.



W spotkaniu bierze udział ponad 300 osób, w tym spora reprezentacja samorządowców z Pomorza Zachodniego. To wójtowie, burmistrzowie i starości z Białogardu, Drawska Pomorskiego i Mirosławca.



W trakcie spotkania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zorganizowano także piknik, w którego trakcie promowano lokalną zdrową i ekologiczną żywność.