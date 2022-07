Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ukradł samochód, ale daleko nie pojechał. Na trasie S3 zatrzymali go policjanci.

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. 28-latek ukradł samochód z jednego z parkingów.



Ruszył w stronę Świnoujścia. Nad morze jednak nie dojechał, policjanci zatrzymali go w Parłówku. Próbował uciekać, ale się nie udało.



Jak się okazało, mężczyzna nie miał prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.



To jednak nie koniec kłopotów. Pasażerka, która z nim podróżowała, była poszukiwana przez Policję. Oboje zostali zatrzymani. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.