Kolejka po tort na Różance. Szczecin świętuje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa 77-kilogramowe torty, koncerty, potańcówka i animacje dla dzieci - w niedzielę świętujemy 77. urodziny polskiego Szczecina. Impreza rozpoczęła się o 12 w Ogrodzie Różanym.

- Szczecin jest młody. Tort jest bardzo dobry. Piękna wiśniowa barwa, lekka wpadająca w fiolet, wspaniała klarowność. To bordo. I to dobry rocznik. Warto było czekać. Jestem straszny łasuch na słodycze. Kocham Szczecin. Tu się urodziłam. Szczecin jest różnorodny, wydaje mi się, że jest bardziej tolerancyjny. I przede wszystkim piękny. Zieleń, lasy, parki i dziewczyny są ładne - to głosy szczecinian, którzy ustawili się w kolejce po urodzinowy kawałek tortu.Zwieńczeniem wydarzenia będzie urodzinowa potańcówka. Świętowanie trwa do godziny 19.