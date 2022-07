Potrącenie 13-latki w Przecławiu [AKTUALIZACJA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Do zdarzenia doszło przy gminnym ośrodku sportu i rekreacji. Potrącona 13-latka trafiła do szpitala.

Pogotowie zabrało także jej koleżankę, która doznała szoku.



- Na miejsce wysłano dwa zespoły ratownictwa medycznego i dwie osoby trafiły do szpitala. Jedna osoba, to właśnie potrącona 13-letnia dziewczynka, ona trafiła do szpitala z urazami głowy i brzucha. Natomiast druga została przez zespół ratownictwa medycznego zabezpieczona i trafiła do szpitala, ale ze względu na silną reakcję stresową, ona nie miała żadnych obrażeń - poinformowała Paulina Hajgel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



W okolicach miejsca wypadku tworzą się nadal korki.