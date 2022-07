Wakacyjne Miasto Kobiet z Radiem Szczecin w Świnoujściu! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

W Świnoujściu startuje Wakacyjne Miasto Kobiet, czyli cztery dni koncertów, przedstawień, rozmów motywacyjnych i spotkań z gwiazdami. A wszystko dla pań.

Całe wydarzenie rozpoczęło się przy muszli koncertowej na promenadzie. Tam, w specjalnie przygotowanych namiotach, odbywać się będzie większość warsztatów i spotkań z gwiazdami i ekspertami różnych dziedzin.



Na większość wydarzeń wstęp mają głównie panie - mówi Krzysztof Bobala, organizator wydarzenia.



- Poranki są dla pań. Myślę, że to jedna z większych wygranych tego festiwalu, bo panie czują się doskonale w swoim towarzystwie. Gdyby byli panowie, to być może jedna lub druga strona byłaby skrępowana. Poruszane są tematy dość trudne, także zdrowotne - mówi Bobala.



W różnych strefach Wakacyjnego Miasta Kobiet odbywają się będą zajęcia sportowe, motywacyjne i lifestylowe. Wieczorne i popołudniowe koncerty staną otworem dla każdego. Ulubionym miejscem uczestniczek Miasta Kobiet jest punkt metamorfoz, gdzie czekają stylistki, wizażystki i fotografowie, którzy przemianę wieńczą sesją zdjęciową.



- Dzisiaj odejmujemy lat, czyli robimy, żeby moja klientka miała lat 18. - Czeszemy, stylizujemy włosy. - Trochę ludzi się przepychało, aczkolwiek wszystkie zapisy na dziś już wyszły. - Z kobietami zawsze jest o czym rozmawiać. - Cudownego lata, wypoczynku, a kto jest blisko, to zapraszamy do końca tygodnia na Miasto Kobiet - mówią panie z punktu metamorfoz.



- Tak na co dzień raczej nie chodzę na makijaż, do fryzjera też rzadko. Cieszę się, że jest taka okazja. - Uwielbiam to miejsce i tę atmosferę - mówią uczestniczki.



Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale ze względów technicznych mogą mieć ograniczoną liczbę miejsc. Zapisy prowadzone są na miejscu. Wydarzenia odbywają się na promenadzie, w okolicy Muszli Koncertowej.