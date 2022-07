Rekrutacja na Teologii US

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Po tych studiach dziś o pracę znacznie łatwiej - można zostać nauczycielem religii, ale także asystentem rodziny lub mediatorem. Trwa rekrutacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Dwa główne kierunki to Teologia i Familiologia.

Cały czas dominują osoby, które chcą być nauczycielami religii - mówi dr Piotr Goniszewski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Osoby, które kończą studia teologiczne w specjalności nauczycielskiej nie mają problemu, żeby zacząć pracę w szkole, ponieważ wiemy, jak wygląda sytuacja z rotacją nauczycieli - zaznacza.



Atutem wydziału jest nie tylko dobra atmosfera studiowania.



- Z drugiej strony wysoki poziom naukowy, bo Wydział Teologiczny w tyk roku zajął 5. miejsce w rankingu Perspektyw, to ranking kierunków studiów w Polsce. Przed nami są tak uznane instytucje jak Instytut Jana Pawła II w Krakowie czy KUL. Plasując się na 5. miejscu jako najmłodszy Wydział Teologiczny w Polsce, to jest duże osiągnięcie, co pokazuje, że poziom naukowy jest bardzo wysoki - ocenia dr Goniszewski.



Rekrutacja potrwa do końca września. W tej chwili na Wydziale Teologicznym studiuje około stu osób.