Do placówki ostatnio trafiły też dwa inne konie, którymi w ramach zajęć szkolnych opiekują się uczniowie w placówce. źródło: https://zspbenice.pl/

Ostatni z kopytnych nauczycieli dotarł już do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. To koń do hipoterapii o imieniu Cesaro.

Do placówki ostatnio trafiły też dwa inne konie, którymi w ramach zajęć szkolnych opiekują się uczniowie w placówce. To Olan oraz Cita, które służą wychowankom także do nauki jazdy. Zwierzęta kupiono w ramach programu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi".



Jego koszt to 90 tys. złotych.