Tramwaj nr 11 wykoleił się na pętli Pomorzany

Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 11. źródło: Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Z tego powodu tramwaje tej linii kursują zmienioną trasą - są zawracane na pl. Szarych Szeregów, a "dwunastki" zawracają do zajezdni.

Do pl. Szarych Szeregów kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 11.