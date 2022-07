Trwa ratowanie zabytkowych kamienic w Myśliborzu [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Ponad 6 milionów złotych zostało przekazanych na rewitalizację starówki w Myśliborzu.

Pieniądze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przekazał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



Zastępca burmistrza Myśliborza Przemysław Klityński mówi, że rewitalizacja starówki ma na celu ratowanie zabytkowych kamienic, które są w dramatycznym stanie.



- Co niektóre mają już nakazy inspektora nadzoru budowlanego o wysiedleniu czy opuszczeniu tych budynków, ze względu na to, że ta więźba dachowa jest w strasznym stanie. Środki, które dostaliśmy z Polskiego Ładu, pozwolą nam uratować te budynki. Sam plan rewitalizacji pojawił się w poprzedniej kadencji, kiedy stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać - mówi Klityński.



Pierwszy etap rewitalizacji starówki został rozpoczęty, w ramach środków unijnych.



- To nie jest żadne malowanie czy odnawianie sztukaterii, ale gruntowna przebudowa centrum miasta. Wraz z zagospodarowaniem terenu, piękną roślinnością, miejscami postojowymi, nawierzchniami chłonnymi, a także przebudową kanalizacji deszczowej. Bardzo kompleksowe zadanie - mówi zastępca burmistrza Myśliborza.



Z drugiej transzy rządowego Programy Inwestycji Strategicznych do powiatu i gmin Myśliborza trafią 53 miliony złotych.