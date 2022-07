Na Psim Polu w Szczecinie powstanie nowy park

źródło: UM Szczecin

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego do swojej dyspozycji będą mieli mnóstwo atrakcji, w tym również łąkę kwietną o powierzchni ponad 1100 metrów kwadratowych.

Wybudowane zostaną też hotele dla owadów i motyli. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma ze Szczecina. Koszt prac to prawie 4 miliony złotych. Wszystko ma być gotowe za rok.

Na Psim Polu pojawi się plac zabaw dla dzieci, a wokół ławki.



Powstanie też ogrodzony wybieg dla psów, z kładkami do ćwiczeń i urządzeniami do slalomu.

Cały teren zostanie oświetlony. Posadzone zostaną też drzewa i krzewy.