Arkonka otwarta. Jest bezpiecznie

Woda została dokładnie oczyszczona i sprawdzona, także po weekendzie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bez wielkich tłumów w weekend na szczecińskiej Arkonce, ale i tak miłośników kąpieli nie brakowało. W sobotę ponownie otwarto baseny dla szczecinian.

We wtorek Arkonka została zamknięta, bo w wodzie wykryto bakterie. Jak mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska, po weekendzie woda została sprawdzona, a baseny oczyszczone.



- Po weekendzie nie stwierdzono żadnych uchybień. Sprawdzamy bardzo często, jak ta woda wygląda, czy jest ona bezpieczna i na pewno nie dopuścilibyśmy do sytuacji, by było jakiekolwiek zagrożenie. Praktycznie codziennie przeprowadzamy badania, które pokazują jak woda wygląda, czy coś się z nią dzieje, czy nie. Szczegółowe działania przeprowadzamy co kilka dni i działamy zgodnie z naszym wewnętrznym harmonogramem - mówi.



Miasto przypomina kąpiącym o przestrzeganiu zasad higieny osobistej oraz bezwzględnym zakazie spożywania alkoholu na terenie Arkonki. Przed wejściem do wody radzi, by korzystać z pryszniców, które znajdują się przy każdym wejściu do basenów.