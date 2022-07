Nowe miasto partnerskie Kołobrzegu budzi kontrowersje

Egzotyczne miasto partnerskie Kołobrzegu. Polski kurort zamierza współpracować z miejscowością z Wenezueli.

Chodzi o wenezuelskie miasto Pampatar, położone na wyspie Margarita nazywanej Perłą Karaibów. Kołobrzescy radni zdecydowali o nawiązaniu współpracy z egzotycznym partnerem, choć Jacek Woźniak z klubu „Radni Niezależni” mówi, że to mocno kontrowersyjny wybór.



- Unia Europejska nałożyła sankcje na Wenezuelę. Głównie dotyczy to osób funkcyjnych w tym kraju. Nie uznała wyborów, które się tam odbyły, zarzucając im brak minimum wiarygodności - mówi Woźniak.



Radna Małgorzata Grotto z „Kołobrzeskich Razem” znalazła się wśród 12 radnych, którzy poparli projekt i wskazała, że w tej współpracy nie chodzi o politykę.



- Tutaj chodzi o współpracę z ludźmi, z młodzieżą. Co oni są winni, jaki jest tam ustrój i co się tam dzieje. Może spójrzmy na to, że to może im też w jakiś sposób pomożemy - mówi Grotto.



Kołobrzescy radni zaakceptowali także drugie miasto partnerskie. Chodzi o cypryjską Larnakę. Ta propozycja nie wzbudziła już żadnych kontrowersji i została przyjęta jednogłośnie.