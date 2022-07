Półkolonie w Szczecinie. Są jeszcze wolne miejsca

Pałac Młodzieży i Centrum Mistrzostwa Sportowego - tam jeszcze zapiszecie swoje dzieci na trwające półkolonie.

Pięciodniowe turnusy kosztują od 400 do 420 zł. Zajęcia odbywają się od godziny 8.30 do 15.30 - mówi Monika Wilczyńska z Pałacu Młodzieży w Szczecinie.- Jeszcze w turnusie trzecim można się zapisać na zajęcia plastyka-śpiew albo na ceramika i karate - mówi Wilczyńska.Turnus półkolonijny się już zaczął, ale wciąż można się dopisać, wystarczy do nas zadzwonić - dodaje Katarzyna Pawlak, specjalistka ds. kancelarii w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie.- Nasz program obejmuje godziny od 7 do 17, więc pod tym względem jesteśmy bardzo atrakcyjni. Zaplanowaliśmy dużo atrakcji dla naszych podopiecznych, to są dzieci głównie z klas 1-3 - mówi Pawlak.Więcej informacji na temat półkolonii można znaleźć na stronie Urzędu Miasta lub portalu edukacyjnego . Obie placówki otrzymały dofinansowanie z wydziału oświaty Urzędu Miasta Szczecin.