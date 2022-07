Pierwszy chrześcijański władca Danii pochowany w gminie Wolin?

Harald Sinozęby, według podań, zmarł w Jomsborgu, czyli w Wolinie, ale jego ciało przewieziono do Danii. Tam jednak nie odkryto jego grobu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Harald Sinozęby, pierwszy chrześcijański władca Danii, pochowany w Wiejkowie w gminie Wolin? Taka informacja pojawiła się w polskich mediach.

Dzięki zeskanowaniu terenu stwierdzono, że kurhan, w którym pochowano króla Danii, znajduje się w obrębie kościoła.



Archeolog Wojciech Filipowiak, jest sceptyczny wobec tej teorii, jak mówi: oprócz wzniesienia nie mamy na to żadnych dowodów.



- Informację są oparte niemal wyłącznie na analizie satelitarnej, czyli na tzw. lidarze. To jest laser, który skanuje teren. Ten laser wykazał, że kościół w Wiejkowie stoi na wzgórku. Bez laser to można zobaczyć. I to wszystko.



Zwolennikiem teorii, że Harald Sinozęby jest pochowany w Wiejkowie jest Marek Kryda, autor książki o Wikingach. Archeolog Wojciech Filipowiak uważa, że aby to potwierdzić, trzeba przebadać wzgórze.



- Lidar nie skanuje wnętrza. To nie są badania wnętrza tego nasypu, a więc nie wiemy, co się znajduje pod tym kościółkiem. A takich nasypów dookoła na Pomorzu i na wyspie Wolin można znaleźć od groma - podkreśla Filipowiak.



