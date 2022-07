Uroczysta sesja bez radnych PiS-u. To protest

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wezmą udziału we wtorkowej uroczystej sesji Rady Miasta.

To na znak protestu przeciwko nieuhonorowaniu byłego prezydenta Szczecina Bartłomieja Sochańskiego medalem Zasłużony dla Szczecina.



Radny Leszek Duklanowski jest zdziwiony zachowaniem kapituły. - W związku z tym, że nastąpiła taka sytuacja, bez precedensu, bo takich sytuacji do tej pory nie było, uważamy że nasz udział w sesji jest bezprzedmiotowy. Nie będziemy uczestniczyć w takiej sytuacji, gdzie w sposób bezwzględny gwałci się podstawowe reguły demokracji. Reguły, które powinny służyć łączeniu, a nie dzieleniu - powiedział Duklanowski.



Radna Agnieszka Kurzawa przypomniała, że klub PiS nie ma też wiceprzewodniczącego Rady Miasta. - Pamiętajmy, że nasz kandydat to również były prezydent Miasta Szczecina, osoba zasłużona i szczególnie związana z naszym miastem. Niestety po raz kolejny mamy przykład niedemokratycznego postępowania prezydenta Piotra Krzystka i Koalicji Obywatelskiej - uważa Kurzawa.



Prezydent Bartłomiej Sochański był pierwszym prezydentem Szczecina urodzonym po wojnie w tym mieście.