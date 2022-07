Strajk pracowników WORD-u. Egzaminy na prawo jazdy wstrzymane

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Domagają się m.in. zmiany systemu egzaminowania i wysokości wynagrodzeń - pracownicy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Szczecinie i Barlinku przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. To oznacza, że ani we wtorek ani w środę nie będzie można przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Jak informuje szczeciński WORD, egzaminatorzy albo wzięli urlopy, albo poszli na zwolnienia lekarskie. W ośrodku w Szczecinie do środy nie pracuje żadna osoba, która mogłaby przeprowadzić egzamin dla kierowców. W związku z tym odwołano zaplanowane na najbliższe dwa dni testy.



Egzaminatorzy mają swoje żądania. Jak mówi dyrektor szczecińskiego WORD-u Cezary Tkaczyk, głównie finansowe.



- Podniesienie przez ministerstwo ceny za egzamin, ponieważ od 10 lat nie uległa ona zmianie. Dochodzi do takich absurdów, że kandydaci na kierowców przychodzili na egzamin, ponieważ było taniej niż wykupować godzinę w szkołach nauki jazdy. Po drugie, egzaminatorzy żądają podniesienia stawek płacowych, ponieważ od 14 lat obowiązuje rozporządzenie o wynagrodzeniach. Jeśli nie będzie podniesienia stawki za egzaminy, to WORD-y nie będą miały z czego płacić egzaminatorom - mówi Tkaczyk.



Podobna sytuacja jest też w oddziale terenowym szczecińskiego WORD w Barlinku, gdzie w tych samych dniach odwołane zostały egzaminy teoretyczne i praktyczne - również ze względu na niedobór egzaminatorów. W poniedziałek podobne sytuacje miały miejsce w kilku miastach w kraju, m.in. Białymstoku i Rzeszowie.



Jak informuje WORD, wniesiona opłata za egzamin nie przepada i będzie ważna przy ustalaniu kolejnego terminu. Egzamin praktyczny na prawo jazdy kosztuje teraz 140 złotych.



Dzwoniliśmy do jednej ze szczecińskich szkół jazdy i dostaliśmy odpowiedź, że godzina jazdy kosztuje 100 zł.