Poznaliśmy nowych Zasłużonych i Ambasadorów Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Medale dla Zasłużonych dla Miasta Szczecin i przyjęcie w swoje grono nowych Ambasadorów Szczecina w czasie wtorkowej uroczystej sesji Rady Miasta.

Kapituła wskazała na utytułowanego zawodnika i trenera karate Pawła Bombolewskiego oraz orkiestrę kameralną Baltic Neopolis Orchestra, jako nowych Ambasadorów Szczecina. Emilia Goch z orkiestry dziękowała za wsparcie w ich działalności.



- Bardzo głęboko wierzę w to, że gdyby nie Szczecin, ta życzliwość i wsparcie od tak wielu lat, nie udałoby się osiągnąć tego, co udało nam się. Jest to naprawdę niebywałe i takie cuda chyba tylko w Szczecinie - mówiła Goch



Medal za Zasługi dla Miasta Szczecin przypadł między innymi opozycjoniście czasów PRL-u Markowi Adamkiewiczowi.



- To miasto buntu i miasto wolności. Nasi mieszkańcy przez wszystkie powojenne lata, zawsze byli w pierwszym szeregu i tutaj najczęściej zaczynała się najnowsza polska historia - mówił Adamkiewicz.



Inni nagrodzeni Medalem to długoletni dyrektor Teatru Lalek Pleciuga Zbigniew Niecikowski oraz solista altówek w orkiestrze filharmonii szczecińskiej Franciszek Malik.