Wstępne wyniki matur w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do egzaminu maturalnego w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 9813 absolwentów, 1646 ma prawo do poprawki, natomiast 733 nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu.

Sprawdziliśmy, jak napisali egzamin absolwenci LO numer 1 w Szczecinie.- Myślę, że na to, jak się uczyliśmy, to poszło naprawdę dobrze. - Chyba całkiem nieźle. Z niektórych rzeczy mogło być lepiej. - Dobrze poszło. - Najlepiej poszedł chyba angielski, ale jestem bardzo zadowolona z biologii. - Polski rozszerzony, 85 procent. - Rozszerzeni najbardziej obawiali się chemii. - Zdecydowanie angielskiego, ale udało się zdać, bez problemu. - Polskiego. To była jedyna rzecz, której mogłem nie zdać - mówią maturzyści.W stosunku do zeszłego roku, jeżeli chodzi o język polski i angielski, to jest tak samo. Natomiast matematyka i język niemiecki wypada słabiej - mówi Jerzy Sołtysiak, zachodniopomorski wicekurator oświaty.- Bardzo dobrze wypadły w tym egzaminie nasze szkoły zawodowe, tutaj mówię zwłaszcza o absolwentach techników. W sumie w kraju, jako województwo, jesteśmy na trzecim miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o licea, to tutaj sytuacja jest słabsza - mówi Sołtysiak.To dokładnie odwrotnie niż w kraju, gdzie egzamin zdało 82% absolwentów liceów i niecałe 70% uczniów techników. By zdać egzamin wystarczyło zdobyć 30 procent punktów. Średnia zdawalności matur w kraju wynosi 78%, natomiast w województwie zachodniopomorskim 76 procent.