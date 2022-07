Kobieta pobita w trakcie wizyty Tuska w Szczecinie. Śledztwo umorzone

Szczecińska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pobicia kobiety podczas wizyty Donalda Tuska w Szczecinie.

Śledczym nie udało się zidentyfikować mężczyzny, który w obecności kamer i fotoreporterów uderzył kobietę w twarz, która protestowała podczas wizyty lidera PO w Szczecinie. Do zdarzenia doszło rok temu, gdy Donald Tusk składał kwiaty pod pomnikiem Czynu Polaków.Poszkodowana to 70-letnia Jadwiga Kamińska ze Szczecina.- Znaleźli się świadkowie, tylko się sprawca nie znalazł. Jedna pani prokurator prowadziła, potem druga, w końcu sprawa umorzona. Dzisiaj w Polsce można bić kobiety po twarzy i żadna kara nie dosięgnie - mówi poszkodowana.Jadwiga Kamińska nie ukrywa rozczarowania finałem sprawy.- To co dopiero, jak się dzieją te sprawy karne, np. za morderstwo. Jeżeli śledczy i prokuratura nie mogą ustalić sprawcy. Dla mnie to jest sprawa nie do pomyślenia. Pani prokurator się pytała, jak byłam na rozmowie z panem adwokatem, czy my nie wiemy kto to jest, bo może my znamy tego pana ze zdjęć - mówi poszkodowana.Mężczyzna, który zaatakował Jadwigę Kamińską, wyrwał mikrofon reporterowi Radia Szczecin. Ten wątek sprawy także został umorzony.