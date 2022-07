Zarzut dla matki, która zostawiła syna w rozgrzanym aucie. Dziecko zmarło

Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego półtorarocznego syna usłyszała 38-latka ze Szczecina.

Kobieta została przesłuchana w szpitalu psychiatrycznym w Szczecinie, gdzie obecnie się znajduje. Tam też usłyszała zarzut - mówi Alicja Macugowska-Kyszka ze szczecińskiej prokuratury.- Aktualnie prokuratura oczekuje na opinię sekcji sądowo-lekarskiej oraz sądowo-psychiatryczną podejrzanej. Po uzyskaniu tych opinii, zostaną podjęte dalsze decyzja co do prowadzonego w tej sprawie postępowania - mówi Macugowska-Kyszka.Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca w Szczecinie. Matka zostawiła swojego półtorarocznego syna na tylnym siedzeniu samochodu i poszła do pracy. Tego dnia w Szczecinie temperatura sięgała 35 stopni Celsjusza. Chłopiec zmarł - jak wynika ze wstępnych informacji śledczych - z powodu niewydolności krążeniowo - oddechowej.Kobiecie grozi od 3 miesięcy do 5 lat.