Nowe aplikacje NFZ: "Moje Zdrowie Plus" oraz "Moje Fizjo Plus"

Moje Fizjo Plus pomaga w walce z bólami kręgosłupa, barku i biodra. źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/moje-fizjo-plus-na-komorke-lub-tablet

Dwie nowe aplikacje pomogą lepiej zadbać o zdrowie. To propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia.Można je ściągnąć na swój smartfon lub tablet.

Pierwsza z nich to Moje Zdrowie Plus.



- To aplikacja dla osób, które borykają się z chorobami przewlekłymi, jak cukrzyca typu drugiego, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba wieńcowa lub też przewlekła obturacyjna choroba płuc - wylicza Małgorzata Koszur z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



Druga to Moje Fizjo Plus. Pomaga w walce z bólami kręgosłupa, barku i biodra.



- Ponieważ proponowane ćwiczenia poprawiają elastyczność i siłę mięśni. Dzięki aplikacji można sobie ułożyć plan ćwiczeń i - co bardzo ważne - wykonywać je w domu. Możliwe jest zsynchronizowanie ćwiczeń z kalendarzem i ułożenie ich według własnych potrzeb - dodaje Koszur.



Obie aplikacje są bezpłatne.