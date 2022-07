Od dzisiaj do piątku pojazd stoi przy stacji paliw Orlen na Hrubieszowskiej 57. Fot. Matylda Rozpędek [Radio Szczecin] Od dzisiaj do piątku pojazd stoi przy stacji paliw Orlen na Hrubieszowskiej 57. Fot. Matylda Rozpędek [Radio Szczecin] Od dzisiaj do piątku pojazd stoi przy stacji paliw Orlen na Hrubieszowskiej 57. Fot. Matylda Rozpędek [Radio Szczecin]

Rozpoczął się promocyjny tour bolidu Alfa Romeo F1 Team Orlen po Polsce, w którym ścigają się Valtteri Bottas, Guanyu Zhou czy Robert Kubica. Będzie można go zobaczyć w 12 miastach, w tym w Szczecinie.

Od dzisiaj do piątku pojazd stoi przy stacji paliw Orlen na Hrubieszowskiej 57. Jest o wiele większy niż się wydaje w telewizji - mówią zgodnie szczecinianie.



- Nie sądziłam, że czerwony będzie aż tak metaliczny. Spodziewałam się jednak, że będzie trochę dłuższy. - Bardzo pozytywnie. Byliśmy ciekawi, jesteśmy zachwyceni. - Inaczej wygląda niż w telewizji. Jest na pewno większy. A w środku wygląda na mniejszy, niż w telewizji - oceniali oglądający.



W niedzielę bolid trafi do Mielna, a potem do Kosakowa. Promocyjna trasa zakończy się na początku września w Jeleniej Górze.