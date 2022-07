Oszustwo. Tym razem "na pracownika banku"

Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)

Była metoda "na wnuczka" i "na Blika" - oszuści jednak nie próżnują. Mieszkaniec Stargardu stracił pieniądze przez człowieka, który podszywał się pod pracownika banku. 44-latek przelał 30 tysięcy złotych.

Zadzwonił do niego fałszywy pracownik banku. Powiedział, że próbowano włamać się na konto mężczyzny i dokonać wypłaty znajdujących się na nim środków.



Polecił, aby podjechał do swojego banku, wypłacił pieniądze, a następnie wpłacił je na konto według wskazówek przekazanych przez rzekomą "konsultantkę", z którą również rozmawiał.



Mężczyzna zastosował się do wskazówek i stracił oszczędności.