Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Groził współlokatorom śmiercią - stanie za to przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w marcu w Goleniowie. Mężczyzna wpływem alkoholu był bardzo agresywny. Lokatorzy zamknęli go w jednym z pomieszczeń. Gdy wydostał się z pokoju groził trzem osobom nożem. Jeden z lokatorów obezwładnił go do czasu przyjazdu policji.



Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu. 43-latek częściowo przyznał się do winy. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.