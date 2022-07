Punkt pomocy dla uchodźców w Netto Arenie przestał działać

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

13 tysięcy rodzin otrzymało pomoc. W punkcie pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Netto Arenie w Szczecinie przekazano 110 ton darów.

Po czterech miesiącach intensywnej pracy, został on zamknięty. Pracownicy dziękują szczecinianom za pomoc i podsumowują co udało się zrobić.



Punkt prowadziło Stowarzyszenie Mi-Gracja. Zajmował się pomocą uchodźcom, którzy przybyli do Szczecina po wybuchu wojny na Ukrainie.



Najpierw działał przy Kolumba, później przeniósł się do hali sportowej przy Szafera. Zbierali żywność, zabawki, ubrania, wózki inwalidzkie - wszystko co może przydać się rodzinom, które z dnia na dzień zostały bez dachu nad głową. W pracy pomagało wolontariuszy.



- Ważne jest podziękować, chciałabym naprawdę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim szczecinianom - mówi Katarina ze Stowarzyszenia Mi-Gracja.



Na początku przed halą ustawiały się kolejni potrzebujących, z czasem i potrzebujących, i darczyńców było coraz mniej.



Punkt został zamknięty ponieważ umowa z Netto Areną obowiązywała do końca czerwca.