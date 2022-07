Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nasz poranny program odwiedziła Szkoła Tańca Astra. Jej instruktorka Dominika Wójcikiewicz opowiadała o tym, jak stawiać pierwsze, taneczne kroki na szpilkach.

Uczestniczka programu You Can Dance, czy Mam Talent zaprasza na lekcje tańca w formule, którą sama opracowała.



- To jest mój autorski program, nad którym pracuję od ponad trzech miesięcy. Jest to połączenie stylu High Heels ze stylem Latino. Jakby osobne dwa style, ale połączone. Dlatego, że to jest od dziecka mocno związane ze mną - mówi Wójcikiewicz.



Letnie studio Radia Szczecin jest otwarte dla wszystkich słuchaczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 9.